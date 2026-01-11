Taiana: “Milei quiere ser el alumno distinguido de Trump”

El diputado nacional de Unión por la Patria, Jorge Taiana, volvió a cuestionar el alineamiento de Milei con Trump. Según el legislador, el presidente argentino busca ser “el alumno distinguido” de su par estadounidense” que “aplauda todas las barrabasadas que haga”.

“Trump cree que Estados Unidos volverá a ser el único poder del mundo. Milei compra eso y por eso busca volver a las relaciones carnales”, graficó.