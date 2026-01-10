Denuncian recortes en el Servicio Nacional del Manejo del Fuego

En medio de la emergencia por los incendios forestales que afectan a la Patagonia y otras regiones, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) denunció un fuerte recorte en el presupuesto del Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF). En ese contexto, Julia Strada señaló que la reducción de recursos compromete la capacidad de respuesta frente a una problemática que se repite cada verano y requiere planificación y financiamiento sostenido.

Según la dirigente, en 2024 la ejecución real del presupuesto fue 81 por ciento menor que en 2023, mientras que en 2025 la caída alcanzó el 70,8 por ciento. De acuerdo con las proyecciones para 2026, el ajuste consolidaría una reducción cercana al 71 por ciento respecto de los niveles de dos años atrás. Strada subrayó además que en los dos primeros años de gestión se subejecutaron las partidas, en 2024 se devengó apenas el 60,6 por ciento y en 2025 el 48,2 por ciento.

La denuncia se produce en un contexto crítico. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que 16 provincias se encuentran bajo riesgo extremo por incendios forestales, entre ellas Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, San Luis, Mendoza, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. La combinación de altas temperaturas, sequías prolongadas y falta de recursos operativos expone la vulnerabilidad del sistema de prevención y combate del fuego.

Especialistas remarcan que el SNMF cumple un rol estratégico en la coordinación de brigadas y provisión de equipamiento. La reducción de fondos, advierten, limita la capacidad de desplegar operativos en simultáneo y sostener la logística necesaria para enfrentar emergencias de gran escala. Desde el CEPA insisten en que el financiamiento adecuado es indispensable para proteger ecosistemas y comunidades.