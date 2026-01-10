La UIF congeló activos por financiamiento de armas

La Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso el primer congelamiento de activos en la Argentina por presunto financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. La medida, firmada por el titular del organismo, Paul Starc, constituye un hecho sin antecedentes en América Latina.

La UIF actuó tras recibir información de inteligencia financiera del exterior, que fue analizada y ampliada con una pesquisa propia. Es la primera vez que se aplica desde la Ley 27.739, que incorporó al Código Penal el delito de Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

La normativa responde a compromisos asumidos ante la ONU y a los estándares del GAFI, que exigen sanciones inmediatas para impedir el acceso de personas o entidades vinculadas al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Con esta decisión, la UIF fortaleció el sistema nacional de prevención y se ubicó entre las pocas jurisdicciones globales que adoptaron este tipo de medidas.