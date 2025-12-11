Jubilados se encadenaron al Congreso en rechazo al recorte previsional

En la antesala de la movilización de los miércoles, siete jubilados se encadenaron a las rejas del Congreso para denunciar el ajuste y reclamar por sus derechos. La protesta comenzó con una vigilia nocturna y se sostuvo con mantas, reposeras y carteles que llamaban a sumarse a la marcha.

Los manifestantes señalaron recortes en PAMI, medicamentos que ya no reciben y turnos médicos demorados. Ante esta situación, advirtieron que no pueden cubrir gastos básicos y que el ingreso actual no alcanza para vivir con dignidad.