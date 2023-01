La actividad industrial argentina cierra otro año en alza: en 2022 creció 4,5% respecto a 2021

En 2022 la actividad industrial creció 4,5% respecto a 2021, y 12,1% en comparación con los niveles pre pandemia (año 2019), según el índice adelantado de actividad industrial elaborado por el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI). Particularmente, el sector automotriz registró un crecimiento del 23,5% vs 2021 y tuvo el mayor nivel de producción desde 2015.

“Tenemos claro hacia dónde estamos yendo y trabajamos todos los días para seguir impulsando el cambio estructural que Argentina necesita. Eso se refleja en el crecimiento del último año. Vamos a un país en la frontera tecnológica, que compita en el mundo en función al valor agregado y el empleo calificado para dar el salto definitivo al desarrollo”, aseguró el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren.

En la misma línea, el secretario destacó el potencial de la industria automotriz y aseguró que “las cifras de producción y exportación son contundentes” y agregó: “Este es un logro de toda la cadena de valor que acordó un sendero sólido de crecimiento e inserción internacional con el apoyo de políticas públicas de largo plazo”.

En noviembre la actividad industrial creció 1,4% interanual y 15,8% en comparación con el mismo mes de 2019, encadenando un período de diez meses de subas consecutivas en la actividad de acuerdo a los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Respecto a octubre, se expandió 0,8% sin estacionalidad y, después de los meses de junio-septiembre de este año, estuvo en los niveles de producción más altos de los últimos cinco años.

En diciembre, por su parte, el índice adelantado de actividad industrial elaborado por el CEP-XXI (que toma el consumo de energía sobre la base de CAMMESA) cayó 0,6% intermensual y 2,7% frente a diciembre de 2021 (cabe mencionar, que este mes tuvo un día hábil menos que diciembre 2021 y el sector automotriz, uno de los sectores que tracciona a la baja, reportó 3 días hábiles menos). Sin embargo, si se compara los niveles de producción con la prepandemia, diciembre 2019, se tiene que la producción industrial estuvo 13,7% por arriba.

Las exportaciones acumuladas durante el año totalizaron los USD 88.445 millones, el valor más alto de la historia, superando el récord previo de 2011. Crecieron un 13,5% en relación a 2021 y 35,8% vs 2019. Respecto a las exportaciones más asociadas a actividades industriales, las manufacturas de origen industrial totalizaron ventas al exterior por USD 23.060 millones (+15,8% interanual), culminando el año de mayores exportaciones desde 2013. Por otro lado, se tiene las manufacturas de origen agroindustrial, que con USD 33.118 millones registraron el monto exportado más alto de la historia.

Por último, cabe destacar que el rubro de combustible y energía registró el mayor crecimiento de exportaciones. Con un total de ventas al exterior por USD 8.397 millones, en 2022 crecieron 58,9% contra 2021 y 92% contra 2019. La suba vino dada principalmente por un aumento en los volúmenes exportados (+18,7% vs. 2021) dado que los precios también aumentaron pero en menor magnitud (+2,3%). Datos de producción del sector a noviembre, evidencian este crecimiento: de enero a noviembre, la producción de petróleo registró su máximo acumulado desde 2010 (+13,6% vs. mismo período de 2021) y la de gas el segundo máximo desde 2009 (+7,5% vs mismo periodo de 2021).

Según el informe del CEP XXI, las exportaciones del complejo minero, que fueron las más altas desde 2012, por un total de USD 3.831 millones (+19% vs. 2021). El oro explicó la mayor parte de lo exportado (56,3%), seguido por la plata (20,9%), el litio (18,2%), las rocas y minerales (3,4%) y el resto metalífero (1,1%). Si bien en el total de 2022, el litio ocupó el tercer lugar en la canasta exportadora, en los últimos meses de 2022, logró posicionarse en segundo lugar, llegando a superar las exportaciones de plata. El dinamismo del sector minero se ve reflejado en los puestos de trabajo: de enero a septiembre (último mes con información disponible) se acumuló una nómina récord. Se registró un total de 37.376 puestos, lo que representó un incremento del 11% respecto a igual mes de 2021 y de 19% respecto a 2019.

Respecto al mercado laboral, el empleo total registrado acumula 22 meses consecutivos de crecimiento intermensual y mantiene el mayor ritmo de generación de trabajo desde al menos 2012-2013. En octubre de 2022, se registraron más de 829.000 trabajadores y trabajadoras registrados adicionales respecto de diciembre de 2019 (+6,8%), según el registro del sistema de seguridad social (SIPA). Esta dinámica también estuvo presente en el empleo asalariado registrado del sector privado: con tasas de crecimiento intermensual promedio similares a las de 2011, y con 22 meses de expansión consecutivas. Esto significó aproximadamente 243.300 trabajadores registrados adicionales respecto de diciembre de 2019 (+4,1%).

El crecimiento del empleo formal en las empresas fue generalizado entre sectores y provincias: con 11 de 14 sectores productivos y con 23 de las 24 provincias creando puestos de trabajo formales respecto a un año atrás. Particularmente, en octubre se registraron 41.600 nuevas personas trabajadoras respecto a septiembre (+0,3% sin estacionalidad) de los cuales 17.200 corresponden a trabajadores/as asalariadas registradas en las empresas privadas. Los sectores particularmente dinámicos fueron: el comercio (+65.000 nuevos trabajadores/as formales respecto a octubre de 2021), la construcción (+57.900 trabajadores/as), hoteles y restaurantes (+50.300 empleados/as) y la industria (+49.000 empleados/as). La industria encadenó 15 meses de subas continuas y 29 meses de crecimiento o sostenimiento de los niveles de empleo.

En el acumulado enero-noviembre, Argentina se posicionó como el segundo país de mayor crecimiento industrial contra la prepandemia (2019) de una muestra de 12 países. China se ubicó en primer lugar con un crecimiento del 17,4% en comparación con el acumulado de enero-noviembre 2019. Argentina se posicionó en segundo lugar con una suba de 12%. Detrás estuvieron México (+3,2%), Estados Unidos (+2,1%), India (+2,6%) y Chile (+0,7%). El resto de los países de la muestra registró caídas en la comparación con 2019: Japón (-5,6%), Alemania (-5,5%), Francia (-4,7%), España (-1,1%), Brasil (-1,1%) e Italia (-0,2%).