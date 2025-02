La inflación oficial es un dibujo que no refleja la realidad

El último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que reveló una inflación del 2,2% en enero, fue recibido con escepticismo por más de 30 sindicatos. A través de un comunicado conjunto, denunciaron que la metodología utilizada por el organismo oficial está desactualizada y que los datos difundidos no reflejan el aumento real del costo de vida. “El Gobierno construye un relato que no se condice con la realidad”, afirmaron.

Según los gremios, la brecha entre la inflación oficial y la que perciben los trabajadores ronda el 15%, lo que impacta negativamente en los salarios y en el poder adquisitivo. “La mayoría de los trabajadores cada vez están más lejos del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que en la actualidad es de $297.000 pesos, mientras que para cubrir necesidades básicas se requiere un ingreso mínimo de $1.900.000 pesos”, remarcaron.

La crítica no es nueva, pero cobra relevancia en un contexto de ajuste económico y caída del consumo. “Los datos de inflación no coinciden con el impacto en nuestros bolsillos”, indicaron los sindicatos, subrayando que la metodología utilizada por el Indec debería actualizarse periódicamente, según la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares, algo que no sucede desde hace años.

Los firmantes, entre ellos Aceiteros, la Asociación Bancaria, ATE, Luz y Fuerza, judiciales y médicos, señalaron que el desfasaje en la inflación oficial oculta la pérdida del poder de compra de los salarios, que se redujo en un 50% en los últimos años.

Frente a este panorama, llamaron a la unidad de los trabajadores para exigir cambios en la política económica del Gobierno de Javier Milei. “El futuro ya llegó. El bolsillo canta claro. Necesitamos unirnos para reparar esta injusticia”, concluyeron.