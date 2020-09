La Plata: el segundo distrito bonaerense con más casos diarios

Que el descontrol se ha apoderado de la ciudad es algo que salta a la vista de to­dos los platenses. El rol de la Mu­nicipalidad de La Plata en esta si­tuación ha sido cumplir (solo en este sentido) a rajatabla la famosa frase “dejar hacer, dejar pasar”.

No solo el Ejecutivo local no ha controlado, sino que además ha promovido actividades no autorizadas por la Provincia,tal como hemos informado con el caso del autocine de la República de los Niños.

Este jueves, la propia comuna informó, con datos que otorga el Ministerio de Salud de la Provincia, la aparición de 312 nuevos positivos por coronavirus. El distrito se ubicó segundo a nivel provincial en cantidad de casos de coronavirus. De 135 municipios, solo fue superado por el populoso La Matanza, que tuvo 639. Detrás quedaron municipios como General Pueyrredón (Mar del Plata) con 297, o Quilmes con 277.

De esta forma, el total de casos en La Plata llega a 12.814. Además se anunciaron cinco nuevos fallecimientos, y se alcanzan ya las 282 muertes en el partido. Por su parte, hay 2.466 casos activos, con 10.066 altas médicas y 1.619 sospechosos en estudio. Mientras que fueron descartados 19.402 casos.

Ante esta situación, con el aumento de contagios y de muertes, hay que preguntarse si el municipio comandado por el intendente Julio Garro tendrá alguna reacción política en los hechos, o seguirá jugándose a un incierto y cada vez más trágico “vale todo”.

Los casos en el resto de la región y el país

Durante este jueves, el Ministerio de Salud de la Nación informó sobre 12.701 nuevos casos. De esta manera, el total es de 601.713 desde el inicio de la pandemia. Además hubo 345 muertes y el total de fallecidos es de 12.460. En tanto, Ensenada informó de 41 nuevos casos y suma 1203. Hay 339 activos, 847 altas y 17 decesos.

Por su parte, la municipalidad de Berisso anunció 32 nuevos positivos y ya cuentan con 1858 en total. En ese distrito hay 601 activos, 1205 de alta y 52 fallecidos.