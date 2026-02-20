La Provincia impulsa un comité para fortalecer la actividad ovina
La medida busca alcanzar a más de 25 mil unidades productivas en territorio bonaerense.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires formalizó la creación del Comité Provincial de Promoción de la Actividad Ovina Bonaerense, un nuevo ámbito institucional destinado a respaldar y desarrollar la ganadería ovina. La decisión fue oficializada mediante la Resolución 47/26 del Ministerio de Desarrollo Agrario, publicada en el Boletín Oficial.
El organismo tendrá como eje la mejora de la cadena productiva y la implementación de acciones sanitarias, en un contexto marcado por la derogación de herramientas nacionales como el Régimen para la Recuperación de la Ganadería Ovina y su fondo fiduciario. La provincia concentra alrededor de 26 mil unidades productivas y posee el tercer stock ovino del país.
El comité funcionará como espacio de articulación sectorial, con reuniones semestrales y comisiones técnicas. Entre las líneas de trabajo previstas figuran capacitaciones, campañas de difusión y eventuales instrumentos de financiamiento.
La cartera agraria prevé además convocar a asociaciones rurales, cooperativas y actores de la cadena cárnica, lechera y lanera, con el objetivo de construir diagnósticos compartidos y diseñar intervenciones focalizadas.