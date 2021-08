La diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez habló con diario Hoy luego del plenario del Frente de Todos en La Plata y recalcó que “es un día muy importante para el Frente de Todos, es un plenario de dirigentes con nuestras máximas autoridades y candidatos, en pos de lograr la vida que queremos y mostrar cómo estamos saliendo adelante y el esfuerzo que se ha hecho para poner la Argentina de pie”.

“Lo que vimos fue siempre la doble cara de una oposición irresponsable, que fue gobierno y no se hace cargo de nada, cambia de domicilio como la exgobernadora, que no puede volver a recorrer la provincia de Buenos Aires, lo cual es una cosa inédita. Nosotros sentimos que ese etiquetado frontal permitiría poder elegir fuera de la publicidad, del marketing, de ciertos medios que se congracian y son militantes de ese espacio que no es el nuestro”, aseveró.

Para finalizar, indicó: “Estamos gobernando, haciendo, y vamos a salir a transmitir nuestras ideas y pedir ese voto de confianza. La pandemia cambió prioridades, pero no cambió la idea de ir por el trabajo y la producción, lo cual es estratégico para el peronismo. Me encanta escuchar a un gobernador que pone en el centro de la escena a la producción y los recursos, por eso celebramos ese punto que devolvió Alberto Fernández a la Provincia a través de una ley, cuando Macri por decreto se lo había quitado y otorgado a la Ciudad de Buenos Aires”.