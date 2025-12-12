Milei negocia con Londres y reabre tensiones por Malvinas

Javier Milei admitió que el Gobierno negocia con el Reino Unido para levantar la prohibición de compra de armamento militar vigente desde la posguerra de Malvinas. También evalúa viajar a Londres en 2026 para avanzar con los diálogos, en una señal que reconfigura la política exterior y abre interrogantes sobre el rumbo diplomático de la administración libertaria.

En declaraciones al diario The Telegraph, el Presidente defendió la necesidad de fortalecer el poder militar y elogió a figuras de la oposición británica, entre ellas Nigel Farage. Sin embargo, el Gobierno del Reino Unido desmintió cualquier negociación y afirmó que seguirá rechazando licencias para exportar bienes que puedan mejorar la capacidad militar argentina.

El contraste entre el discurso oficial y la respuesta británica expuso inconsistencias en la estrategia del Ejecutivo, que insiste en un enfoque pacífico para el reclamo de soberanía mientras busca recomponer vínculos comerciales. La tensión se suma a un escenario histórico marcado por pedidos fallidos de levantamiento del embargo y por gestos diplomáticos que no lograron modificar la posición del Reino Unido.