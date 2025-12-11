Nación rechaza avalar la deuda del Gobierno bonaerense

Manuel Adorni ratificó la negativa del Ejecutivo a autorizar el endeudamiento para la provincia de Buenos Aires y lanzó críticas directas contra Axel Kicillof. “Sin déficit no hay nueva deuda”, afirmó en conferencia de prensa, donde además descartó una reunión con el gobernador al señalar que “no tiene sentido” dialogar con quien, según él, busca que al Gobierno le vaya mal.

La postura oficial endurece la confrontación política y deja a la administración bonaerense sin margen de maniobra para financiarse. El bloqueo marca un nuevo capítulo en la disputa abierta entre Nación y Provincia.