Presentan otro amparo judicial para frenar la venta de Nucleoeléctrica

El concejal de Exaltación de la Cruz, Fernando Emanuel Martínez, presentó un nuevo amparo colectivo ante el Juzgado Federal de Campana para frenar la venta del 44% de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA). Se trata del segundo recurso judicial contra la privatización de la empresa estatal que opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse.

El escrito plantea la inconstitucionalidad del Decreto 695/2025 y advierte sobre el impacto que tendría la medida en la soberanía energética. Martínez subrayó que NA-SA es rentable, señalando que en el primer trimestre obtuvo 17 millones de dólares de ganancias, lo que contradice el argumento oficial de desprenderse de compañías deficitarias.

“El sector nuclear no puede quedar en manos privadas”, sostiene el amparo, que además solicita una cautelar para suspender cualquier licitación o transferencia de acciones. El texto alerta que incluso una privatización parcial generaría aumentos tarifarios y desfinanciamiento.

Cabe recordar que un recurso similar ya había sido presentado por la diputada Gabriela Estévez en Córdoba. Ambos planteos buscan frenar una decisión que, según sus impulsores, carece de justificación técnica y política.