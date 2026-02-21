Recrudece el escándalo en Cancillería

Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de Reset Republicano, ampliaron la denuncia en la causa judicial por la contratación de cursos de inglés de Cancillería con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa. Se trata de la entidad dirigida por la esposa del ministro Sturzenegger, que ganó una millonaria licitación.

En el escrito los denunciantes afirmaron que los nuevos hechos “surgieron de la investigación publicada en la Agencia Noticias Argentinas por el periodista Ariel Festa” y sostuvieron que, sumado a lo ya denunciado, “abonan la hipótesis” de posibles delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles.

Plantearon un incumplimiento parcial de la publicación web del expediente por parte de Cancillería. Además, indicaron que “durante 2025 cursaron solo 10 agentes” con el contrato anterior, mientras que para 2026 el esquema “eleva el cupo a 132”. También apuntaron contra un posible falseamiento de antecedente usado como argumento de “especialidad”.