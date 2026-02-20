Senado: hay dictamen para la reforma penal juvenil

Patricia Bullrich anunció en sus redes sociales que la reforma penal juvenil consiguió dictamen y será trata en el recinto la próxima semana. De esta manera, tras su media sanción en Diputados en una votación holgada, el Senado dará su aprobación definitiva.

“La semana que viene lo vamos a convertir en ley”, afirmó la senadora libertaria. Al mismo tiempo, expresó: “En la Argentina no puede haber más víctimas y familias destruidas ni impunidad de menores que se escudan en su edad para salir a delinquir y volver a su casa como si nada”.