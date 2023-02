Silvina Batakis: “Si el Presidente se presenta, no sé si es auspicioso ir a unas PASO”

La presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, habló sobre la situación argentina en medio de la decisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) de readecuar metas de programa para nuestro país y también de la situación política del Frente de Todos.

“La tasa de crecimiento de la economía del año pasado fue del 5,2%; nos permite pensar que este año también va a haber un crecimiento importante en Argentina, lo que es una oportunidad para poder generar reservas. El año pasado nuestro país exportó en total, entre bienes y servicios, 100.000 millones de dólares, y eso es una buena noticia para Argentina. Eso no quiere decir que no reconozcamos los problemas que tiene la Argentina, más que nada vinculados con la inflación. Hemos podido generar puestos de trabajo importantes, tenemos tasas de desempleo muy bajas y eso es muy bueno, pero sí hay tareas pendientes”, remarcó Batakis en declaraciones radiales.

La funcionaria apuntó entonces que “es importante que la población sepa que el gobierno anterior tomó prestados 100.000 millones de dólares que no fueron ni siquiera a una carretera nueva, a un hospital nuevo, y eso es increíble que nos haya pasado, y el Estado, cualquiera sea el gobierno que esté, tiene la responsabilidad de tener negociaciones permanentemente con el FMI o con los tenedores de bonos de deuda e ir pagando. Lamentablemente, son recursos que no van a estar para hacer crecer nuestra economía. El 25% de lo que generamos en un año se tomó de endeudamiento y no nos quedó ni una ruta, ni un dique, ni un ­gasoducto. No es que la deuda sea buena o mala per se, depende para qué se utilice, y se utilizó para que los dólares se vayan del país y no se utilizó efectivamente para lo que necesita Argentina, que es crecer y desarrollarse”.

En torno a la emisión de billetes de mayor denominación, Batakis explicó que “uno no va a ocultar la inflación teniendo billetes menores, y complica la vida de los argentinos. Entiendo que está aprobado el de 2.000 y se está analizando el de 5.000, pero la decisión de sacar billetes es de Economía y el Banco Central. Me preguntaron qué pensaba y creo que sería muy lindo poder tener un billete con Leo Messi; soy una convencida de que Argentina tiene una riqueza extraordinaria en distintos componentes: naturales, historia, cultura, el deporte, y poder poner eso en algo que circula entre todos sería muy lindo, pero desconozco si esto se está pensando”.

En ese marco, dejó en claro que “la inflación no se puede esconder. La población no debe dejarse engañar cuando se dice que se resuelve en cinco minutos, esto no es así, tenemos que tener un plan antinflacionario donde todas las fuerzas políticas nos comprometamos. Es un tema estructural y propio de la economía argentina”.

En ese sentido, y teniendo en cuenta la meta inflacionaria, que pretende estar en el orden del 4%, apuntó: “Es una meta creíble y tenemos que trabajar mucho en el territorio. Se están tomando medidas sólidas en lo económico para poder lograrlo. El tema de la sequía golpea al tema ganadero y la carne es un índice importante en la inflación, y por lo tanto pegó fuerte en enero y va a pegar fuerte en febrero, y en marzo va a pegar en la canasta escolar. Esa meta de llegar a un 4% es factible, se puede lograr, y entiendo que se ha encarado un buen trabajo desde Economía que tiene esa meta como objetivo”.

“El tema económico no solo creo que va a estar en la campaña, sino que tiene que estar muy presente en los debates legislativos. Argentina es el octavo país más extenso en materia territorial y uno de los más concentrados del mundo, y por lo tanto es una obligación que esté en discusión, con mucho acuerdo y consenso de todos los espacios políticos”, reflexionó.

En términos políticos, Batakis habló de las elecciones primarias, y en ese punto fue tajante en cuanto a las candidaturas: “Creo que una PASO te da volumen político, más músculo, más competitividad, y es importante siempre y cuando la figura del Presidente no sea la que se presente; si el Presidente se presenta, no sé si es auspiciosa una PASO contra el Presidente. De no ser así, yo creo que la PASO es un buen instrumento para darle más competitividad al espacio político”.