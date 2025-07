Axel Kicillof denunció una posible “traición a la patria” por parte de Javier Milei, a quien acusó de tener vínculos “sospechosos” con el fondo buitre Burford Capital, tras el fallo de la jueza Loretta Preska que ordena entregar el 51% de YPF. “Milei debería defender la soberanía, pero parece actuar como un topo para destruir el Estado”, afirmó el mandatario, y anunció que impulsará una investigación sobre los nexos del Gobierno con Burford, incluyendo viajes del Presidente al exterior y la actuación del Procurador del Tesoro.

Kicillof recordó que la privatización de YPF bajo Repsol “fue una catástrofe”, y defendió la expropiación de 2012, votada por amplia mayoría. “El Presidente legitima a quienes quieren quedarse con la principal empresa energética del país. Eso no es solo irresponsable, es una amenaza directa al interés nacional”, concluyó.

“Responsabilizo a Milei por cualquier decisión que ponga en riesgo a YPF”, sostuvo el mandatario, quien advirtió que se está gestando una entrega encubierta. “YPF no se vende, no se entrega y no se regala”, remató, al denunciar que el Presidente prioriza los intereses extranjeros por sobre la soberanía argentina.