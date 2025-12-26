Villarruel cruzó al biógrafo del Presidente en redes sociales

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, volvió a protagonizar un cruce en redes sociales con Nicolás Márquez, el biógrafo del presidente Javier Milei. El enfrentamiento se dio este jueves en la plataforma X, luego de que el escritor cuestionara la administración del presupuesto de la Cámara alta.

Márquez había respondido a un mensaje de Villarruel en el que advertía que las arcas del Senado entrarían en rojo si el Poder Ejecutivo no actualizaba las partidas para su funcionamiento. En su réplica, el biógrafo lanzó una frase polémica: “Que deje de contratar villeros marginales con sueldos muy por encima de los que estos lúmpenes valen”.

La respuesta de Villarruel no tardó en llegar. “No deja de llorar ni en Navidad este señor extrañamente rubio. Qué existencia más triste debe tener. Rezo por él y por todos los que sufren y hacen sufrir a otros”, escribió la vicepresidenta, en un tono irónico y desafiante.

En otro mensaje, profundizó su crítica: “Rezo por los que por una limosna insultan, injurian y llenan de odio las redes. Y ya que estamos, que Dios los ilumine para no exigir cosas que no dependen de mí, dado que las que sí, las estoy haciendo”.

El intercambio expuso nuevamente las tensiones internas en el oficialismo y el estilo confrontativo de Villarruel en redes sociales, donde suele responder con dureza a quienes cuestionan su gestión. El episodio, además, refleja cómo las disputas discursivas entre figuras cercanas al presidente se trasladan al terreno público y amplifican la conflictividad política.