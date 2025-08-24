Villarruel marca distancia de Milei en medio de la crisis política

La vicepresidenta Victoria Villarruel reapareció públicamente en Chubut, participando de un acto junto al gobernador Ignacio Torres por los 90 años del pueblo de Río Mayo. “Es un momento difícil y bastante confuso”, reconoció, en un mensaje que intentó transmitir calma, pero que también dejó entrever la fragilidad del oficialismo en medio del escándalo por presuntas coimas en la compra de medicamentos que involucra al Gobierno de Javier Milei.

Villarruel insistió en que su prioridad es cumplir “con toda responsabilidad y rectitud” la obligación de presidir el Senado y recorrer las provincias para escuchar a los gobernadores. Con ello evitó referirse de manera directa a los audios que comprometen al extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, pero marcó distancia de la idea de un vicepresidente sin peso político: “Nos acostumbramos a figuras decorativas, no es mi caso”.

Con un discurso de institucionalidad y autonomía, la vicepresidenta mostró su propio juego en un Gobierno golpeado por la corrupción y cada vez más cuestionado por la falta de respuestas claras.