Legislatura bonaerense: impulsan una ley para bajar el costo de la VTV

La diputada de Unión por la Patria, Ayelén Rasquetti, presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para modificar el costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires, aplicando un esquema progresivo según el precio del vehículo. La propuesta plantea la posibilidad de que aquellos quienes poseen autos más económicos paguen menos, manteniendo los controles técnicos necesarios para la seguridad vial. Rasquetti destacó que la iniciativa responde al principio de capacidad contributiva, ya que el valor único de la VTV afecta con mayor dureza a los sectores de menores ingresos. La diputada señaló que, en el contexto económico adverso generado por la inflación y las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei, la tarifa vigente se volvió una carga excesiva para muchas familias, que deben elegir entre cumplir con el trámite obligatorio o cubrir necesidades básicas.

El proyecto establece que el cálculo se realizará tomando como base el valor de mercado registrado en la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, aplicando franjas de precio que aseguren equidad entre propietarios de vehículos económicos y de mayor valor.

Asimismo, la legisladora aseguró que la recaudación total no se verá afectada, ya que los aportes de quienes poseen autos más caros compensarán las reducciones, logrando un esquema equilibrado y redistributivo que busca aliviar a los sectores más vulnerables frente a la crisis económica y el ajuste del Ejecutivo nacional.