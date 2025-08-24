Fuerte repudio en arco político por el entramado de corrupción en la Andis

Las recientes revelaciones sobre un presunto esquema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) desataron un repudio generalizado en el arco político. El escándalo, que involucra al extitular Diego Spagnuolo — referente cercano a Karina Milei—, se convirtió en un nuevo golpe contra la credibilidad de un Gobierno que llegó al poder prometiendo transparencia y terminó atrapado en sus propios silencios.

El diputado de Unión por la Patria, Itai Hagman fue categórico: “El gobierno de Javier Milei atraviesa un nivel de corrupción e inmoralidad pocas veces visto en tan poco tiempo”. Hagman señaló que el caso Spagnuolo “es solo la gota que rebalsó el vaso” y enumeró episodios recientes como las maniobras con el Banco Nación y el escándalo $LIBRA. “Es la lógica de saqueo del Estado que ya vimos en los 90, pero ahora con un nivel de perversión mayor”, advirtió.

Reclamos desde la oposición

Por su parte, el diputado liberal Ricardo López Murphy lanzó críticas similares. En redes sociales señaló que “si se quiere encarar un proceso de transformación, no puede haber zonas grises en materia de corrupción”. También cuestionó el silencio oficial: “Gente que respondía rápido ahora calla. El silencio es la peor respuesta”.

En esa misma línea, Esteban Paulón, de Encuentro Federal, subrayó que la reacción oficial fue prácticamente nula y que “nadie puede pensar en una disociación entre Javier y Karina Milei”. El legislador comparó el caso con $LIBRA y alertó que esta vez el daño es más profundo porque “se trata de un área sensible como discapacidad, que el propio Gobierno estigmatizó como un ‘curro’”

Advertencias sobre un costo político mayor

La legisladora porteña Graciela Ocaña también se sumó al repudio. Definió la operatoria como “una estafa a la confianza de los argentinos” y calificó el silencio oficial como “alarmante”. Asimismo, recordó que en los audios se mencionan nombres como Lule Menem y la propia Karina Milei: “Si el Presidente sabía y no hizo nada, hablamos de un hecho que podría ser causal de juicio político”.

En medio de una crisis económica y social creciente, la falta de respuestas oficiales no hace más que profundizar la desconfianza y evidenciar que el supuesto cambio prometido por Milei se enfrenta a la misma corrupción y opacidad que criticaba al asumir.