Berisso: abusó de su hijastra durante 5 años

Personal de la DDI La Plata, al mando de Christian Novelino, detuvo en la jornada pasada a un sujeto que fue denunciado por su propia hijastra de haberla abusado sexualmente durante varios años. Si bien los hechos ocurrieron en Berisso, la captura ocurrió en Ensenada.

Voceros indicaron que los aberrantes ataques comenzaron en 2016 en una casa de la zona de 163 y 65, cuando la damnificada tenía 8 años. El calvario de la pequeña siguió ocurriendo hasta que ella cumplió 13 y, según consta en la denuncia, el individuo la obligaba a dormir con él.

“La víctima no podía decir lo que ocurría ya que el detenido maltrataba a su madre y no quería que la lastime como lo hacía con ella”, dijo un investigador. Sin embargo, todo cambió cuando la mamá de la niña falleció recientemente. La menor terminó denunciando todo ante las autoridades, ya que no quería quedar bajo la custodia de su padrastro, quien había quedado como su tutor legal.

De informes psicológicos, reconocimientos médicos y testimonio en cámara Gesell, se determinó que los hechos narrados por la menor eran verídicos y se emitió una orden de detención para el sospechoso, quien fue capturado en una vivienda de 41 y 127.

Se lo trasladó a la sede policial, donde quedó imputado por el delito de “abuso sexual agravado por ser menor de edad y por la situación de convivencia”. Tomó intervención la UFI N°1.