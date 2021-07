Condenan a Papadopulos a 4 años y medio de prisión por atropellar y matar a Isaac Sus

El tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 15 de la Ciudad de Buenos Aires resolvió esta tarde condenar a Ricardo Emanuel Papadopulos a la pena de cuatro años y seis meses de prisión por los delitos de "homicidio culposo" contra Isaac Sus, el niño de 5 años que murió luego de que lo atropellara en el barrio porteño de Flores en diciembre pasado.

También se le acusa el delito de "lesiones graves" contra Débora Agosti, en concurso ideal, con el agravante de la fuga e inobservancia de las normas de tránsito.

Así lo resolvió el juez Gabriel Eduardo Vega, que compone el tribunal de manera unipersonal, luego de escuchar esta mañana los alegatos de la defensa, que había pedido la absolución o la pena mínima para ese delito; y pese a que la fiscalía y la querella solicitaron 5 y 6 años, respectivamente.

Si bien el magistrado no dio a conocer los argumentos del fallo, su decisión es cercana a los solicitado tanto por la fiscalía como por la querella.

El hecho por el que fue juzgado Papadopulos ocurrió a las 23.02 del jueves 17 de diciembre pasado, cuando Agosti y su hijo cruzaban la avenida San Pedrito, en la esquina con Directorio, y fueron atropellados por el condenado, quien conducía un Volkswagen Golf GTI blanco.

Papadopulos, que no tenía el registro en ese momento, se fugó del lugar y permaneció prófugo nueve días hasta que se presentó en una comisaría de la Policía de la Ciudad, donde actualmente permanece detenido.

El condenado había declarado el 7 de junio pasado que "nunca" vio a la señora aquella noche fatal. "Le pido disculpas a la familia si me lo permite señor juez, no soy un asesino. No soy mala persona y nunca quise hacerle daño a nadie, también tengo dos nenes y sé el dolor de ellos", había afirmado.