Declararon dos policías y el subcomisario de La Unión, acusados de pedir coimas

El titular de la subcomisaría La Unión, ubicada en avenida 137 entre 524 y 525, Gastón Lascano, y los oficiales subayudantes, Juan Pablo Tatarsky y Matías de Cicco, declararon ante el fiscal Juan Menucci luego de que el viernes fueran detenidos acusados de cobrarle coima a una mujer por $35.000.

Según le comentó una fuente judicial a diario Hoy, los uniformados de calle dieron a entender que el dinero no era de ellos y que lo había dejado en la dependencia la mujer antes de que ingresara el personal de Asuntos Internos. Por su parte, el comisario dijo que no sabía nada de lo que estaba pasando. Es decir, Lascano no negó el hecho pero sí deslindó su participación en él.

De acuerdo con la denuncia de la damnificada, dos policías de la subcomisaría le habían pedido una importante suma dinero a cambio de no iniciarle una causa penal pero ella solo pudo conseguir $35.000.

Con los billetes fotocopiados con anterioridad, la mujer les entregó el dinero a los efectivos y luego ingresaron a la dependencia personal de Asuntos Internos. Los tres imputados siguen detenidos por orden del juez Pablo Raele.