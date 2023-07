Un hombre de 32 años estaba forcejeando con su ex pareja, y al llegar la policía separó a las partes y tras identificar a la mujer, esta manifestó que su ex pareja no la dejó ingresar a su casa e intentó forzarla a subir a un auto.

La policía detuvo al hombre estableciendo que el mismo posee medida de restricción para con la víctima, pero hasta el momento no había sido notificado.