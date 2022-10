“Hacé lo que te decimos o te mandamos un dedo de tu hijo en un caja”

Un vecino platense vivió un momento de terror cuando lo quisieron engañar con un cuento del tío en el que le dijeron que si no obedecía las órdenes le iban a mandar en una caja el dedo del hijo.

La víctima contó: “Me llamaron haciéndose pasar por personal del Ministerio de Salud para que fuera a buscar con el DNI el pase sanitario físico en el último lugar donde me vacuné. Me preguntaron si tanto yo como mi familia habíamos tenido Covid-19 y al consultarle por los motivos de esas preguntas, dijeron que estaban haciendo una validación para entregar el soporte físico”.

La comunicación continuó y en la misma los malvivientes detallaron que “estaban haciendo una estadística para que la gente pudiera viajar al exterior sin hacer un código de validación, código que dijeron que iban a mandar a través de la computadora”.

El damnificado narró: “Me dejaron en espera y me pasaron a otra llamada”, donde un voz computadorizada “me dio un número de validación y después me dijo que me pasaba con un médico. En eso me habló un tipo que me dijo que ya me pasaron el número de validación, con el fin de asegurarnos que la Policía no escuchaba esta llamada”.

El punto álgido llegaría a continuación, cuando los delincuentes fueron más allá. “El hombre con el que estaba hablando me dijo que tenían secuestrado a mi hijo, que hiciera lo que me decían o me mandaban un dedo suyo en una caja”, relató el hombre.

Por último, el perjudicado indicó: “Zafé porque mi hijo estaba acá, no había ido a la facultad pero, de no haber estado, hubiese sido un desastre. Cuesta salir del mal momento”.

Pese a que el engaño no llegó a concretarse, se inició una investigación para dar con los implicados, aunque hasta el cierre de esta edición nada se sabía de ellos y permanecían en la clandestinidad.