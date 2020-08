Joven platense escrachó a un degenerado que la acosó y amenazó por celular: "sé tu dirección"

Otra vez una joven es víctima de acoso sexual. En esta oportunidad la víctima fue una platense de 25 años, que no sólo recibió imágenes desagradables, sino que además se sintió amenazada luego de que el degenerado le advirtiera que conoce la dirección de su domicilio.

La joven había dejado su número de contacto en una publicación de Facebook, con el objetivo de consultar por un alquiler. Pero nunca pensó lo que lamentablemente ocurrió: este sujeto aprovechó a apropiarse del teléfono y la acosó sexualmente a través de mensajes obscenos.

Belén Moya, en contacto con nuestro medio, relató el mal momento que le hizo sentir este hombre: "Yo venía publicando hace unas semanas en Facebook que estaba necesitando un alquiler acá en La Plata. Sólo por eso dejé mi contacto. Lo que pasó fue que este chico me mandó y me preguntó si yo alquilaba. Le expliqué que yo no alquilaba, que se confundió; a lo que él me dijo 'estás linda, soy Germán de La Plata'".

Asimismo el degenerado, al no obtener respuesta, inmediatamente le mandó fotos de su cuerpo y especialmente de su pene. "Es una asquerosidad lo que me pasó, no quiero ni repetir lo que me dijo", explicó la joven angustiada.

Lo peor llegaría después: el sujeto le confesó saber su dirección y le escribió: "Yo sé donde vivís, sé tu dirección, me gustaría coger". Ante esta amenaza, Belén decidió escrachar en sus redes sociales a "Germán de La Plata" y bloqueó el contacto.

En diálogo con este medio la chica confesó temer que este depravado vuelva a aparecer: "Me dio mucho miedo, me asustó. Yo no lo conozco, y me gustaría también que las chicas estén atentas por si les llega mensaje de este número, porque las puede engañar".