La madre de los tres niños rescatados pide que se los devuelvan

Se conocieron nuevos detalles del estremecedor episodio en el cual fueron rescatados tres niños, de 3, 4 y 6 años, desde el interior de un departamento ubicado a pocas cuadras de la Plaza Juan Manuel de Rosas. El inmueble fue allanado en las últimas horas y su madre pidió que le devuelvan a sus hijos, desmintiendo la versión de los vecinos.

En declaraciones a la prensa, la mujer se defendió de las acusaciones que recibió en su contra e intentó aclarar lo sucedido, relatando que “a las 11:40 salí de casa para ir a trabajar para traer algo de comer para mis hijos, entonces salió una señora diciendo que están abandonados hace cinco días y les alcanzaban comida por la ventana”.

Al mismo tiempo, sostuvo que los dichos de esa vecina son “una gran mentira” y, en esa misma línea, explicó que ella no los deja solos, sino que “están mis dos hijos que se quedan con los bebés”. De todos modos, el hecho se hizo público luego de que se escucharan los llantos desconsolados de los niños que se encontraban en el interior de la propiedad.

Por su parte, María Cristina, una de las vecinas, oyó el grito de los menores, indicó una versión diferente, asegurando que “los chicos están hace varios días, caminando por acá descalzos, hacen los mandados y andan solitos permanentemente”. Luego describió la situación desesperante que atravesaron: “Se pusieron a llorar desesperadamente porque tenían hambre”.

Pide que le restituyan a los niños

Después de que el dramático episodio saliera a la luz, la implicada habló con los medios para excusarse y exigió que le restituyan a los nenes que fueron rescatados en un intenso operativo llevado a cabo en conjunto por los efectivos policiales y una ambulancia del SAME.

“Quiero que me devuelvan a mis hijos, yo no voy a permitir que se queden en esos lugares. Por eso estaba haciendo limpieza, porque iba a ir a hablar. Recién a lo último me dijeron que los sacaron porque volví al quinto día, eso es mentira”, señaló la mujer acusada de abandonar a los pequeños.

Por último, durante la jornada de ayer se realizó un allanamiento en el departamento por una disposición judicial, en alusión a que en el lugar se guardaban sustancias estupefacientes, a metros de donde se encuentra ubicada la sede de la Policía Departamental de La Plata.