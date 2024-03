“No descarto tener un arma”: detalles del sangriento asalto en Abasto

Luego del brutal episodio de inseguridad que sufrió un matrimonio de la localidad de Abasto, conformado por un comerciante y una sargento del Comando de Patrullas, ahora se conocieron detalles sobre el caso y la Policía continúa buscando a los responsables.

Como bien informó en exclusiva diario Hoy en su edición anterior, todo sucedió en la madrugada del 29 de febrero, cerca de las 3:40. La pareja estaba durmiendo en su casa de 520 y 209, y fue sorprendida por un grupo de delincuentes.

“Estábamos descansando junto a una de mis hijas y me desperté por un fuerte golpe en la cabeza”, contó el damnificado en diálogo con este multimedio. En ese momento, vio que estaba rodeado por varios desconocidos y decidió defenderse.

“Mi pensamiento siempre fue ese, cuando entren a robar que se lleven todo, pero que no les hagan nada a mis hijos, no resistirme. Pero me encontré con esto de repente, con un golpe que me despertó y comencé a pelear”, agregó.

“Nunca me había pasado algo así”, dijo desconsolada la víctima, y añadió: “Uno a veces vive acá como se vivía hace 25 años, con todo abierto, pero ahora vamos a tener que empezar a tomar más recaudos en el tema seguridad”.

Al tiempo que mostraba su rostro ensangrentado, el damnificado dio detalles de las lesiones que padeció: “Tengo tres cortes diferentes en la cabeza, todos con puntos. Me pegaron hasta con un pedazo de madera de un cajón de un mueble de la pieza”.

Asimismo, aseguró que los cacos no pudieron cumplir con su objetivo: “No se llevaron nada, en lugar de eso se dejaron un bolso, una gorra, una ojota y el arma”. Cabe recordar que los cacos ingresaron a la propiedad a través de la ventana del balcón, que no tiene rejas ni ningún tipo de cerradura, lo que facilitó aún más el ingreso de los malhechores.

“No descarto estar armado, tener un arma en casa para poder cuidar a los míos”, agregó el damnificado, completamente desconsolado por lo sucedido. “Tenemos que ser solidarios entre todos los vecinos”, finalizó el hombre.