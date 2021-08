Un auto cruzó en rojo y provocó un choque en pleno centro

Un nuevo accidente en 13 y 45 quedó grabado por las cámaras de seguridad y tras visibilizar el incidente, los agentes del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) dieron aviso al SAME y minutos después llegó una ambulancia para asistir a la víctima.

El hecho ocurrió en las últimas horas, cuando un vehículo que circulaba por la avenida 13 cruzó con el semáforo en rojo y chocó contra un auto a la altura del cruce de la calle 45.

Con la asistencia a la víctima por parte del personal del SAME, decidieron no trasladarla hacia ningún nosocomio de la región dado que no requería una mayor atención médica.