Una desesperada madre denunció que sus hijas fueron abusadas y el responsable sigue libre

“Mamá, C. juega mal, me toca la cola y me hace doler”. Esta frase le dijo una niña de 5 años a su progenitora, mientras se señalaba la vagina. Así se enteró de los abusos sexuales que la menor sufría en una casa de Berisso por parte de un adolescente de 16, amigo de la familia.

La mujer radicó la denuncia el mismo día, el pasado 20 de diciembre, luego de que en dos dependencias policiales no se la tomaran y entonces se inició una pesquisa. Horas después se enteró por su hermana que sus otras dos hijas, de 11 y 12 años, también habían sufrido manoseos de C.

Frente a ello, la investigación también incluyó a la ahijada de la madre de las nenas abusadas, de dos años, ya que se quedaba a dormir a menudo en la vivienda del acusado.

Cuando las menores fueron a ser revisadas por el personal médico de la Policía, la de dos años no se pudo revisar. Mientras que los resultados para la niña de 5 dieron negativos, a la de 12 “le encontraron lesiones en el área genital ya cicatrizadas, por lo que no se puede determinar una fecha en la que se produjeron, ni si fueron provocadas con la mano o con el miembro”, relató su madre.

Pese a la gravedad del asunto, todavía no hay fecha estipulada para una cámara Gesell y el involucrado continúa libre “como si nada hubiese pasado, por lo que otras criaturas están en peligro”, agregó desesperada la mamá.