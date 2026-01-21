Arasa, el árbitro para el duelo entre el Pincha y el Rojo

Nazareno Arasa será el árbitro del partido entre Independiente y Estudiantes, una designación que no pasó inadvertida en el mundo albirrojo. El juez quedó marcado por su polémico desempeño en el 1-1 ante Barracas del último Clausura, donde convalidó un gol con falta previa y anuló otro por un offside inexistente, generando un fuerte malestar en UNO.

Aquel encuentro dejó heridas abiertas: criterios dispares, juego brusco permitido y decisiones determinantes que influyeron directamente en el resultado. Ahora, Arasa vuelve a dirigir al Pincha en un duelo clave del Apertura, acompañado por Diego Bonfa y Federico Cano como asistentes, con Salomé Di Iorio a cargo del VAR.

En City Bell toman nota: el pasado reciente obliga a estar atentos.