Barrios no volverá a entrenar por prescripción médica y el club acompañará su decisión

El plantel de Gimnasia volverá a entrenarse hoy a las 9 en Estancia Chica luego del partido contra Estudiantes, asumiendo que tendrá varios días por delante antes de volver a jugar. Fue programado para enfrentar a Newell’s el lunes que viene a las 18 en el estadio del Bosque. En tal sentido, se confirmó que Lucas Barrios no estará en el predio de Abasto, ya que por prescripción médica le han suspendido los entrenamientos y todo tipo de actividad física de riesgo.



El experimentado delantero sufrió una miocarditis como consecuencia de haber padecido el coronavirus y no está habilitado para realizar ni siquiera un ejercicio físico de alto rendimiento. Es más, el futuro del jugador es incierto, y en el caso de no responder a determinados tratamientos a los cuales se pueda someter en los próximos meses, podría dejar de jugar de manera profesional.



Al ser consultados sobre la situación del atacante, desde Gimnasia ratificaron la intención de apoyar al jugador hasta las últimas consecuencias, avalando la decisión que el propio jugador pueda tomar en cuanto a su futuro.



Barrios está licenciado para entrenar, no puede jugar y tampoco se pondrá un plazo para definir su futuro en el club. Mientras tanto, mantendrá las mismas condiciones contractuales, aún cuando no pueda jugar más ningún partido en lo que resta de la temporada.



Todo el cuerpo médico, los traumatólogos y los especialistas del plantel profesional están estudiando la mejor manera de recuperar el mejor desempeño del equipo de aquí a la finalización de la competencia, ya que todos entienden que la merma física tiene directa vinculación con los casos de coronavirus que sufrió el equipo en las últimas tres semanas.