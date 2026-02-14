Cambaceres cierra la pretemporada con un amistoso en Villa Castells

A una semana del inicio del torneo, Defensores de Cambaceres afrontará este sábado su última prueba formal de preparación. Será como visitante frente a San Lorenzo de Villa Castells, conjunto dirigido por el ex-Camba Maximiliano Badell. El encuentro comenzará a las 9 y, en principio, tendrá una duración de setenta minutos, con la realización de un segundo partido bajo la misma modalidad.

Con el margen de prueba cada vez más reducido, el cuerpo técnico que encabeza Hernán Darío Ortíz ya tiene el panorama claro. A lo largo de los amistosos previos sostuvo una base de jugadores que, salvo imprevistos, será la que inicie la competencia oficial ante Estrella del Sur.

En ese contexto, el ensayo de mañana servirá para ajustar detalles y evaluar el rendimiento futbolístico del plantel a pocos días del estreno. El debut del Rojo ya tiene día, horario y escenario confirmado: será el domingo 22, desde las 17, en el Polideportivo Padre Mujica, en condición de visitante. Cambaceres entra en la recta final con un equipo definido y la mira puesta en comenzar el torneo de la mejor manera.

De la Liga a la B de Uruguay

Agustín Torres, delantero que fue clave el año pasado con la camiseta de Unidos de Olmos en la Liga Amateur Platense de Fútbol y también el Regional, fue presentado este viernes como nuevo refuerzo de Atenas, equipo de la Segunda División de Uruguay.

El joven atacante hizo inferiores en Excursionistas y brilló con la casaca del Gigante del Oeste, que va a extrañar sus goles, pero nuevamente el Azulgrana pone un futbolista en un club profesional, mostrando el buen trabajo que se hace en la institución de Lisandro Olmos que merece ya ingresar en el fútbol de ascenso de la AFA.