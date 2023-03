Champions League: Bayern Munich eliminó al PSG y el futuro de Messi es una incógnita

Que Lionel Messi no esté presente en los grandes escenarios de la Champions es un golpe duro para todos los argentinos y para los amantes del buen fútbol. Pero que duela no signifique que no sea justo: en Alemania, el PSG cosechó lo que fue sembrando a lo largo de toda la temporada y, frente a un equipo como el Bayern Munich, trabajado, comprometido y mejor físicamente, está claro que las chances son pocas.

En el colmado Allianz Arena, los bávaros derrotaron por 2-0 (tantos de Eric Choupo-Moting y Serge Gnabry) al elenco parisino (3 a 0 en el global) y sacaron muy temprano de competencia al equipo de las súper estrellas. El futuro deportivo del capitán campeón del mundo es toda una incógnita.

El elenco de Julian Nagelsmann fue muy superior que los de Christophe Galtier desde el arranque, pero no lograba generar peligro en el arco defendido por Gianluigi Donnarumma, que respondió bien ante la única que lo exigieron. La más clara de la primera mitad fue para los franceses, tras un grosero error de Yann Sommer, que quiso salir jugando dentro del área, la perdió y la pelota le quedó a Vitinha que, sin arquero, definió sin fuerza y Matthijs de Light llegó con lo justo para evitar el gol sobre la línea.

En el complemento, los locales se hicieron cada vez más fuertes con el correr de los minutos y encontraron el gol a través de Eric Choupo-Moting, a quien le anularon un tanto a los 7 minutos por offside, pero sobre el cuarto de hora definió tras una asistencia de León Goretzka luego de una pérdida dentro del área de Marco Verratti.

Sobre el final del partido, y ante la desesperación de la visita, llegó el tanto que sentenció la serie. De un contragolpe a los 44 minutos, Serge Gnabry, que entró en el segundo tiempo, la cruzó para poner el 2-0 y cifras definitivas al global.

Los ojos del mundo futbolero sobre el capitán argentino

A Messi le quedan tres meses de contrato en el PSG. Y lo único que tiene por delante con el team parisino es intentar retener la Ligue 1. Parece poco consuelo para semejante proyecto, con tantas figuras y con Messi y Mbappé. Habrá que ver cuál es el ambiente en París cuando el equipo regrese al Parque de los Príncipes el domingo 19 de marzo ante el Rennes (antes deberá visitar el sábado al Brest), justo previo a que Leo emprenda su viaje a la Argentina para los amistosos de festejo ante Panamá (el 23 en el Monumental) y ante Curazao (el 28, en Santiago del Estero).

Según pudo averiguar diario Hoy, la idea del mejor jugador de todos los tiempos era quedarse en París. Pero las negociaciones en el arranque de este año no progresaron tan rápido como se esperaba y todo se dilató más de la cuenta.

Cuti Romero, expulsado en la eliminación del Tottenham

Mala tarde para los argentinos en la Champions League 2022-2023: ­primero le tocó a Lionel Messi con PSG y después fue el turno de ­Cristian Romero, quien además vio la tarjeta roja. En Londres, ­Tottenham igualó 0-0 con Milan y quedó eliminado en los octavos de final por el gol de Brahim Diaz en la ida.