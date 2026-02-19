Con gol de Julián Álvarez, Atlético empató ante Brujas

En Bélgica y por la ida de los 16avos de final de la UEFA Champions League, el Atlético de Madrid empató 3-3 ante Brujas. El cero se rompió rápidamente a los 5 minutos con un gol de penal de Julián Álvarez. Sobre el cierre del primer tiempo, Ademola Lookman aumentó la diferencia. Sin embargo, el conjunto belga brilló en el complemento y lo igualó con los tantos de Raphael Onyedika y Nicolo Tresoldi. Los Rojiblancos volvieron a ponerse en ventaja con un blooper y gol en contra de Joel Ordóñez, aunque a 5' del final, Christos Tzolis aumentó el marcador y definió las tablas. La vuelta, en el Metropolitano, se jugará el próximo martes 24 de febrero a las 14:45 horas.