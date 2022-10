Con goles del uruguayo De la Cruz y Suárez, River le ganó a Platense en el Monumental

En la noche de este miércoles, River enfrentó a Platense por la vigésima cuarta fecha de la Liga Profesional y salió vencedor por 2 a 1.

Los goles fueron marcados todos en la segunda parte por Nicolás De la Cruz y Matías Suárez, mientras que para la visita marcó Mauro Zárate.

El Millonario no tuvo un buen primer tiempo al no poder conectar a sus principales figuras y prácticamente no generó chances de gol.

Sin embargo, en el complemento fue punzante en la mayoría de los ataques y más allá de los goles, pudo aumentar el marcador para incrementar la diferencia.

El primer gol llegó por medio de un mal rechazo de un defensor Calamar en el que De la Cruz quedó posicionado frente al arco y tras un rebote la pelota tocó la red.

Suárez, por su parte, capturó un rebote en el palo dentro del área y puso el segundo minutos más tarde. Por su parte, Mauro Zárate fue casi idéntico, aunque la pelota pegó en el ángulo y muerta en el suelo solo tuvo que empujarla sin marca.

De esta manera, River no se baja de la pelea por el campeonato. Si bien está a 4 unidades y con un partido más, matemáticamente tiene chances de ser campeón, obviamente a la espera de que Boca pierda puntos en el camino.