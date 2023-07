Domínguez lanzó un fuerte mensaje puertas adentro

No es habitual -al menos en el último tiempo- escuchar a los protagonistas marcando situaciones públicamente que pueden afectar puertas adentro en los distintos planteles del fútbol argentino. Tras la igualdad en el Gigante de Arroyito sin goles contra Rosario Central, el director técnico de Estudiantes de La Plata, Eduardo Domínguez, lanzó un fuerte mensaje en conferencia de prensa que hizo ruido puertas para adentro.

El comandante del grupo de jugadores albirrojo marcó ante los medios de comunicación: “Sobre los jugadores que no entran, si no los pongo es porque veo que no están. Siento que no modifican el partido y si siento eso, tendrán que trabajar más duro y más fuerte en la semana”.

De esta manera, el DT fue muy duro con los habituales suplentes que ocupan un lugar en el banco de relevos pero que no logran ingresar y ser opción para darle ingredientes al primer equipo. Deian Verón, Franco Zapiola, Nicolás Palavecino, Mateo Pellegrino, entre tantos, quedan en el ojo de la tormenta debido a que Domínguez entiende que no están a la altura de las circunstancias.

Ahora, los dichos del técnico pincharrata hicieron mucho ruido puertas adentro del Predio Mariano Mangano, donde el plantel albirrojo se movió en las últimas horas y este viernes tendrá su último ensayo futbolístico, donde quedará definido el once titular que enfrentará a Racing Club de Avellaneda el sábado desde las 18 en el Estadio Jorge Luis Hirschi.

No solo en los jugadores hizo eco, sino también en el Departamento de Fútbol de Estudiantes, que no planificó un mercado de pases con una fuerte erogación de dinero, sino más bien todo lo contrario, debido a que el esfuerzo mayor se hará en afrontar las cuotas del pago por la compra de Santiago Ascacíbar -de buen nivel en Rosario-, en tanto que el otro objetivo es cumplir con el último pago de la cuota del Banco Itaú, que vence a fines de este 2023.

De esta forma, el León se desprenderá de algunos futbolistas, pero no se pretende ir fuerte al mercado, sino que se buscarán algunas apuestas u oportunidades que aparezcan, más allá de algunos movimientos que va llevando por lo bajo Eduardo Domínguez. Se vienen semanas movidas, de mucho teléfono, en el Country Club de City Bell.

Barcelona tendrá dos bajas ante el Pincha

El Barcelona de Guayaquil, rival de Estudiantes de La Plata, en los playoffs de la Conmebol Sudamericana, tiene dos bajas confirmadas para enfrentar al equipo dirigido por Eduardo Domínguez en una serie que comenzará el martes por la noche en Ecuador.

Se trata de Mario Pineida y Christian Ortiz, que no podrán ser considerados para recibir al Pincha, como tampoco podrán decir presente en el duelo de vuelta en el Jorge Luis Hirschi.

Los ecuatorianos tienen la ilusión latente de vencer al León, pero saben que será una serie muy disputada hasta el final de la misma, más sumadas estas ausencias que serán de peso.

Estudiantes piensa en Racing, pero ya el domingo por la mañana estará viajando a suelo ecuatoriano para enfocarse de lleno en este duelo clave por el acceso a octavos de la Sudamericana donde espera Goiás de Brasil, que estuvo en el grupo con Gimnasia.