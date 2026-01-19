El Diablito Echeverri desembarca en La Liga con el Girona

La carrera de Claudio Echeverri por Europa está siendo cuanto menos turbulenta y cambiante. Luego del poco tiempo disputado en el Bayer Leverkusen, el Manchester City -dueño de su pase- interrumpió el préstamo y volvió a cederlo, pero esta vez al Girona de España, que lo presentó este domingo.

“Hola fans del Girona, soy Claudio Echeverri. Estoy muy contento de estar acá y espero poder volver a verlos pronto. Les quería mandar un saludo grande, abrazo grande”, expresó el surgido en River en un video publicado por la cuenta oficial del club, sobre el pasto del estadio Montilivi.

Luego, le brindó la bienvenida su nuevo entrenador, Míchel quien, tras preguntarle si estaba ilusionado, lo sorprendió: “¿Quieres ir al Mundial, no?”. El Diablito respondió: “Sí, pero también tengo muchas ganas de estar acá y ayudar”.

Después, en diálogo con la prensa oficial de la institución catalana, dejó sus primeras sensaciones: “Hablé con Michel, fue muy bueno hablar con él, me dio una confianza muy buena para poder venir acá y nada. Tratar de jugar, de ayudar al equipo y mejorar, es lindo jugar acá en Europa, en La Liga española, que es una competición muy difícil y nada, a dar lo mejor y va a ser algo muy lindo para jugar”.