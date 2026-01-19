“Nos limitamos a que se cumpla lo que está en el Reglamento de Carreras”, dijo Rivero

En las últimas horas y de forma exclusiva con El Clásico del diario Hoy, los integrantes de la Comisión de Carreras del Hipódromo de La Plata salieron al cruce y dieron su versión con respecto al planteo que había hecho un propietario de caballos de carrera con relación a los controles que se les hacen a los animales antes o después de correr.

Antonio Fabián Rivero y sus acompañantes en dicha gestión Alejandro Marozzi –también gerente hípico- y Lucas Vera, representante del gremio que nuclea a los vareadores coincidieron en la necesidad de que “se cumpla lo que indica el Reglamento General de Carreras, no nos extralimitamos en nada”.

“Esta comisión de carreras está conformada por toda gente que tiene años en la actividad hípica local y lo único que anhelamos es que el hipódromo de la plata recupere su otrora época de esplendor, que vuelva a ser el que marcaba el rumbo de la actividad hípica nacional –incluyendo a Palermo y San Isidro- como fue siempre, por ejemplo implementando nuevas apuestas para atraer al público apostador o como el caso que fue el primer hipódromo a nivel nacional en tener iluminación artificial en las pistas”, arrancó diciendo Rivero, presidente de la Comisión de Carreras del Hipódromo de La Plata.

“En administraciones anteriores se perdió un poco el rumbo de la actividad, como por ejemplo, mucho retraso en el pago de premios, con algunas rispideces y reclamos por parte de los gremios que nuclean a jockeys y cuidadores, que llevaron a reiteradas suspensiones de citas hípicas y por caso, el incumplimiento del horario estipulado de largada de las carreras, que inevitablemente llevaban a desconsiderados retrasos” continuó.

Con respecto a la denuncia realizada por el cuidador Alberto Ramón Correa, apuntando hasta a un grupo de empleados del organismo bonaerense de haberle provocado perjuicios económicos y profesionales mediante la supuesta manipulación irregular de frascos testigo en controles antidoping, los tres entrevistados coincidieron en que “nada tiene con el control antidoping, de ello se encarga el laboratorio especifico, sin que nosotros tengamos incumbencia alguna. A nosotros solo nos llegan las resoluciones y en base a ello, aplicamos las penas correspondientes pero remarcamos que nada tenemos que ver con manipulación de frascos testigos”.