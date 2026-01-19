La FIFA eligió a TikTok para difundir contenido exclusivo del Mundial

La FIFA firmó un convenio con los representantes de la Red social TikTok a los fines de poder garantizar una mayor llegada del contenido que se genere en la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Sobre la base del avance de las tecnologías y principalmente la transformación en la manera de expresarse y comunicarse de la sociedad, incluyendo los protagonistas del fútbol como los jugadores, se consideró que TikTok es la red social más conveniente para poder lograr un detrás de escena de los partidos o la organización de cada evento que se va a desarrollar alrededor del fútbol entre el 11 de junio y el 19 de julio de este año.

El Mundial va a durar 39 días este año, y comenzará en México en el mismo estadio en el cual se espera una mención a Diego Armando Maradona, ya que en esa cancha se le marcó el “gol del siglo” y en donde Diego levantó la Copa del Mundo en 1986.

El primer partido del Mundial tendrá a México de local enfrentando a Sudáfrica por el grupo A y se jugará a las cuatro de la tarde de Argentina.

Además ese día también jugarán los otros dos equipos de la zona, ya que a las 11 de la noche de nuestro país también por la misma zona jugará Corea del Sur.

El viernes 12 de Junio debutarán los otros dos anfitriones (Estados Unidos y Canadá) mientras que las potencias mundiales recién empezarán a jugar el sábado 13 de Junio con el apasionante encuentro entre Brasil y Marruecos, considerado el mejor partido de la primera fecha de la fase de grupos, ya que los marroquíes tienen la mejor selección africana de la actualidad, terminaron entre los cuatro mejores en el último mundial y vienen de ganar el Mundial Sub-20.

Los socios de medios del evento se beneficiarán de contenido seleccionado adicional y posibilidades de transmisión en vivo.

En FIFA sostienen que este acuerdo permitirá que se multipliquen en millones los seguidores del Mundial en todo el mundo.