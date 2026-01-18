El Pincha hizo fútbol y se guarda para el debut

El plantel de Estudiantes hizo fútbol formal en la mañana del sábado, en lo que fue sin lugar a dudas la actividad más intensa de lo que fue esta pretemporada, corta y fugaz, pero debido a lo que será este estreno en la temporada 2026 de forma anticipada.

Los dirigidos técnicamente por Eduardo Domínguez se medirán ante Ituzaingó este lunes por la noche en Banfield, y el entrenador dispuso un ensayo ante la Reserva para sacar conclusiones y planificar lo que será el duelo contra el León del Oeste.

Muslera; Meza, Núñez, González Pirez, Benedetti; Piovi, Ascacíbar, Castro; Farías, Alario y Cetré son los nombres que rondan por la cabeza del director técnico para el primer juego del año.

Este domingo el grupo tendrá su última práctica y luego quedará concentrado para el compromiso en la cancha de Banfield, empezando una dura seguidilla, ya que el viernes se vendrá el debut en el Apertura.