estudiantes
El Pincha hizo fútbol y se guarda para el debut
Los dirigidos técnicamente por Eduardo Domínguez se medirán ante Ituzaingó.
El plantel de Estudiantes hizo fútbol formal en la mañana del sábado, en lo que fue sin lugar a dudas la actividad más intensa de lo que fue esta pretemporada, corta y fugaz, pero debido a lo que será este estreno en la temporada 2026 de forma anticipada.
Los dirigidos técnicamente por Eduardo Domínguez se medirán ante Ituzaingó este lunes por la noche en Banfield, y el entrenador dispuso un ensayo ante la Reserva para sacar conclusiones y planificar lo que será el duelo contra el León del Oeste.
Muslera; Meza, Núñez, González Pirez, Benedetti; Piovi, Ascacíbar, Castro; Farías, Alario y Cetré son los nombres que rondan por la cabeza del director técnico para el primer juego del año.
Este domingo el grupo tendrá su última práctica y luego quedará concentrado para el compromiso en la cancha de Banfield, empezando una dura seguidilla, ya que el viernes se vendrá el debut en el Apertura.