Auzmendi sumó minutos para los suplentes y se lesionó Miramón

Agustín Auzmendi, el último refuerzo que sumó Gimnasia, jugó como suplente para el segundo equipo que paró Fernando Zaniratto. Una clara señal de que arrancará de muy atrás y que comenzará la semana peleando un lugar para ver si puede meterse en la lista de concentrados y ganar un espacio en el banco de suplentes para el choque del sábado.

El exjugador de Godoy Cruz entró en los últimos minutos del encuentro contra los suplentes de Agropecuario, que también encontró al Lobo vencedor pero por 2 a 1.

Además, en este partido jugaron Jeremías Merlo y Matías Melluso, por citar algunos ejemplos, y también tuvieron mucho rodaje algunos juveniles de la Reserva que el año pasado estuvieron bajo las órdenes de Fernando Zaniratto.