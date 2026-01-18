Hit Colchonero sacó “chapa” de clásico y lo logró con autoridad

POR GALOPÓN

En una tarde que arrancó soleada y terminó nublada, abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de 11 cotejos. En el tradicional Clásico “Uruguay” (2.000 mts.), nuestro recomendado Hit Colchonero volvió a la senda triunfal y lo hizo en forma concluyente, ya que vino en el fuego peleando con Preludio Lento y El Darwin, a quienes despachó ni bien pisaron el derecho y se mandó a mudar; muy fácil, en los metros finales se dedicó a sacarle ventaja a El Darwin, que al momento de cruzar el disco fue de tres cuerpos, sin que su conductor William Pereyra –primera vez que lo corría- en ningún momento lo exigiera. Igualmente se impuso en buen registro y de esta forma el rendidor hijo de Hit it A Bomb dio forma a su cuarto éxito –primero de corte jerárquico- de su campaña. Este ejemplar que forma parte de un equipo de trabajo encabezado por el entrenador Humberto “El Colorado” Benesperi, en las últimas presentaciones se ha afianzado en los cotejos de largo aliento. En esta oportunidad –y tal su manera de correr- vino echando leña al fuego de la punta que avivaba junto a Preludio Lento y El Darwin. Así, esperó a recorrer la elipse tolosana y pisar el derecho, para quedar dueño absoluto de la vanguardia, escapando de El Darwin al que “olvidó” en el camino rumbo a otro disco triunfal.

Cotejo reservado para todo caballo de 3 años y más edad, a peso por edad, ocupó el séptimo turno de la programación con nueve participantes en pista ya que Señor Dalton y El Bolivariano faltaron a la cita y el cierre de las apuestas mostró el claro favoritismo de El Darwin, que prometía en caso de ganar un sport de $2.00, superando lo reunido por Rumor de Fuego ($4.40) y por Santo Rey ($4.60).

Abiertos los partidores, tal su forma de correr, Hit Colchonero, El Darwin y Preludio Lento salieron a la descubierta, de tal manera que al ingresar al codo del Colegio Nacional El Darwin corría con pequeña ventaja sobre Preludio Lento y Hit Colchonero y ya en un segundo plano quedaba el resto de los competidores. Con ritmo sostenido enderezaron el opuesto, pasando a enseñar el camino Preludio Lento sobre El Darwin y Hit Colchonero, que no le daban ventaja y a continuación venían Real Craf y El Acuchillao.

Nada varió en todo el trayecto del opuesto y al zambullirse en el codo tolosano, Hit Colchonero y El Darwin se trenzaron en lucha por la punta, con Preludio Lento buscando mantener el ritmo, ya que ninguno aflojaba ni “un tranco ‘e pollo”, y se le intentaba sumar por afuera Real Craf poniendo al rojo vivo la definición.

En la mitad de la elipse se mantenía la pugna por la vanguardia, en tanto Preludio Lento aflojaba en su andar y cuando se espera lo mejor, Hit Colchonero terminó con las ilusiones de sus rivales, porque al pisar el derecho, pasó a mandar en soledad y siguió su camino triunfal hasta el disco que cruzó con amplia ventaja sobre El Sarwin que por la cabeza dejó tercero a un punzante Real Craf.

El ganador vino en 26s.29/100; en 51s.56/100; en 1m.16s.31/100 y en 1m.41s.25/100 hasta completar el buen registro de 2m.04s.36/100 para los 2.000 metros de pista normal.