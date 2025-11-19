El Indio Ortíz le da forma a su Cambaceres

Cambaceres continúa trabajando a gran ritmo bajo la mirada meticulosa del Indio Ortíz, quien sigue evaluando el rendimiento individual de cada futbolista. En ese proceso, no se descarta que algunos jugadores puedan quedar en libertad de acción en los próximos días. Paralelamente, la dirigencia y el cuerpo técnico analizan distintas alternativas para incorporar refuerzos, aunque por ahora no hay avances concretos ni nombres confirmados.

Las prácticas se vienen dando en el 12 de Octubre, donde el grupo realiza circuitos de fuerza y fútbol reducido dividido. Las indicaciones constantes del entrenador marcan las jornadas: Ortíz busca máxima concentración y compromiso en cada ejercicio para ajustar detalles de cara a la competencia.

Por el momento, no está definido si el Rojo cerrará la semana con un nuevo ensayo formal ante un rival, como sucedió en las últimas dos oportunidades. El entrenador evaluará la carga física y la evolución del plantel antes de tomar una decisión.