El Lobo busca levantarse tras otro golpe

Gimnasia no encuentra aire. La derrota 1-0 frente a Deportivo Riestra lo dejó contra las cuerdas: acumula cuatro caídas en los últimos cinco partidos del Clausura y la preocupación crece en El Bosque. Si bien todavía conserva cierto margen en la tabla anual, cada traspié hace que la presión aumente y que los hinchas empiecen a mirar de reojo la zona baja.

Alejandro Orfila tiene por delante una semana clave para reacomodar las piezas y volver a darle identidad a un equipo que perdió confianza. La buena noticia es que Nicolás Garayalde ya cumplió su suspensión por cinco amarillas y podrá reaparecer. El volante, surgido en Vélez, es candidato firme a regresar al once titular, aunque resta definir quién dejará su lugar. Las opciones en la mira son Mateo Seoane, Augusto Max o Bautista Merlini.

Con todos los mediocampistas disponibles, el entrenador deberá apostar por un esquema que le devuelva equilibrio y, sobre todo, resultados. En medio de un presente irregular, Gimnasia necesita sumar de a tres para cortar la mala racha y recuperar terreno en el Clausura.

El próximo desafío no será sencillo: este sábado 27 de septiembre, desde las 14.30, el Lobo recibirá a Rosario Central en el Estadio del Bosque. Una cita que se presenta como la oportunidad justa para empezar a cambiar la cara y demostrar que todavía hay reacción.