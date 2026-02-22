El Resero con Capa quiere seguir siendo Profeta en un domingo con carreras

Último domingo de febrero con acción en el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo que abre sus puertas para ofrecer un programa de 12 carreras, entre las 15.30 y las 21. La competencia más destacada de la tarde es el tradicional Clásico “Jockey Club Argentino” (L-1.400 mts.), donde vamos a confiar nuestro voto a El Resero con Capa, por su corta pero explosiva campaña con resultados más que ponderables al más alto nivel del plano jerárquico, sobre todo en las competencias de velocidad, ya que su único resbalón fue en la media distancia –disputó sin suerte la “Polla de Potrillos” palermitana- lo que convenció a sus allegados que la verdad de éste ejemplar que entrena el experimentado Arnaldo Vigil está en las pujas de corto recorrido. Así tras escoltar a El Fortín –nada menos- en la recta norteña pisó por primera vez la pista local para lograr su éxito más importante al vencer en el Clásico “Ciudad de La Plata” (G II-1.200 mts.) donde le bajó el copete al “record-horse” Es Aristocrático. Sobre el pucho, fue por la hazaña en el “Alzaga Unzué” (G I-1.000 mts.) sanisidrense, donde entre 24 competidores terminó en el puesto 15 pero a tan solo 5 cuerpos de El Fortín, en destacada actuación. El mes pasado volvió a esta pista y en otra puja clásica hizo “trote inglés” ante Encantador Pass al que olvidó en el camino postergándolo por nueve cuerpos sin “echar el resto”. Hoy sube un escalón en la distancia, no obstante ello , por cartilla y por preparación, lo plebiscitamos arriba de todo.

Será una carrera reservada para todo caballo de 3 años y más edad, a peso por edad, ocupa el sexto turno de programación, con tan solo cinco competidores, dispuestos a luchar por los $7.770.000 de premio que le esperan al ganador. Si bien destacamos la chance primaria de El Resero con Capa, no soslayamos las posibilidades que le caben a ejemplares probos como Vampiro Zen que a pesar de sus 3 años tiene mucha experiencia en los cotejos jerárquicos –dos de sus cuatro éxitos son de corte clásico- que lo convierten en un rival de mucho cuidado. Y para completar la triple fórmula ubicamos a Colour Visión, que buscará recuperarse de su último desplazamiento, que no condice con lo que venía mostrando.

Se viene una carrera que hará temblar al cronómetro. Hagan juego…señores!!!

Candidatos para Hoy

1ra.) 4– 7 – 9 (2- 1 – 6)

2da.) 7 – 2 – 3 (8)

3ra.) 6 – 7 – 3

4ta.) 4 – 5 – 7

5ta.) 1 – 7 – 6

6ta.) 1 – 4 – 2

7ma.) 2 – 3 – 4

8va.) 2 – 12 – 8 - 14

9na.) 4 – 9 - 10

10ma.) 7 – 5 – 6

11ma.) 1 – 7 – 12

12a.) 14 – 15 – 3 – 12