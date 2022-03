El Turf de "Hoy"

En un día inusual para que haya actividad en el Barrio Hipódromo se corre el Clásico Arturo A. Bullrich (GIII-1.200 mts.) y At a Glance cuenta con todo a favor para repetir recientes desplazamientos ganadores.

Tarde de acción en el teatro del turf del Barrio Hipódromo de tal forma que será la séptima reunión del mes de marzo y tercera de la semana. A partir de las 12.30 se ofrecerá un programa de 14 carreras que culminará a las 19. Promediando la tarde, en el undécimo turno se correrá el tradicional Clásico Arturo A. Bullrich (GIII-1.200 mts.) abierto para yeguas de 3 años y más edad, ganadoras, a peso por edad.

Serán siete las ejemplares dispuestas a luchar por llevarse la recompensa de $858.000 que le espera a la vencedora. Del exiguo lote, destaca netamente su chance At a Glance que cuenta con ocho carreras disputadas y un récord de que si no ganó “le pegó en el palo”: cinco veces hizo centro en el disco con la particularidad que los últimos cuatro fueron en fila y logrados en los tres hipódromos más importantes. Y en los tres compromisos restantes clasificó segunda, perdiendo siempre sin luz.

La defensora del stud Mamina viene de ganarle a Kali Mani, a la que hoy le da revancha. En tanto, My Dear Dream y Queen of the Stones se calzan también las pilchas de enemiga. En síntesis, será un encontronazo de mucho vértigo desde el pique a la raya. Hagan juego, señores, hoy se vuelve a levantar el telón del teatro del turf y la carrera está servida.