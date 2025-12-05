Enseguida Encantador Pass volvió a la senda victoriosa

Por GALOPÓN

En una tarde extremadamente calurosa –preámbulo del verano- abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de trece cotejos. En el tradicional Clásico “Benito Lynch” (1.200 mts.), Encantador Pass pronto encontró revancha a su reciente traspié, el pasado 19 de noviembre ante Say It Fast, y con una soberbia actuación se alzó con una incuestionable victoria imponiendo condiciones en final desahogado ya que derrotó por dos cuerpos a Walking Thunder, que por medio pescuezo dejó tercero a Valdobbio. Nuestro recomendado siempre vino cerca del fuego pero sin chamuscarse, movió entre codos y al pisar la recta se mandó por afuera del puntero Valdobbio; prácticamente sin lucha dominó la competencia faltando 150 metros, siguiendo viaje hasta el disco, sobrándole hilo en el carretel, ya que su jockey ni usó la fusta. Así, el pupilo de Marcelo Sueldo, presentado por Juan P. Díaz, retornó al recinto de los vencedores y sigue siendo una garantía en los enfrentamientos de velocidad, sobre todo en esta pista. De esta forma, el conducido por el jockey de la casa Gonzalo Borda, redondeó el cuarto triunfo y el segundo de corte jerárquico, en tan solo seis salidas a la pista.

Cotejo reservado para productos nacidos desde el 1º de julio de 2022, ocupó el quinto turno de la programación con los cinco participantes en pista, y el cierre de las apuestas mostró el contundente favoritismo de Encantador Pass, que prometía un sport de $1.80, superando lo reunido por Valdobbio ($2.55).

Abiertos los partidores, Secreto a Voces y Encantador Pass salieron resueltamente a la descubierta, primereando a Valdobbio, a Walking Thunder y a Richardisong; de tal forma que al plantearse la carrera, Valdobbio se coló entre Secreto a Voces y el favorito, y rápidamente pasó a enseñar el camino con un cuerpo de ventaja sobre los nombrados, que se juntaban en su persecución.

Con un ritmo sostenido culminaron la recta de enfrente con el puntero que estiró a largo y medio la luz sobre sus dos perseguidores y de esa forma se internaron en el codo de la calle 41. En la mitad de la elipse se calentó la punta porque Encantador Pass se colocó al anca del vanguardista y de esa manera ingresaron a la recta de la definición.

Faltando 150 metros casi por “inercia” pasó al frente Encantador Pass siguiendo viaje hasta el disco que cruzó con dos cuerpos de ventaja sobre Walking Thunder, que de atropellada le birló el segundo lugar a Valdobbio.

El ganador vino en 23s.66/100 y en 46s.32/100 hasta completar el buen registro de 1m.10s.14/100 para los 1.200 metros de pista normal.