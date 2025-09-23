Everton goleó en el Promocional Amateur

En la recta final del campeonato Promocional Amateur, Everton goleó a Unión Deportivo Provincial por 3 a 0. De esta manera, el “Decano” salió del último puesto de su zona.

Por la Zona A, Defensores de Glew derrotó a Pilar con un contundente 4-1, mientras que el SAT venció a Belgrano Zarate por 2 a 0.

Con estos tres puntos, ambos equipos escalaron posiciones para quedar como escolta de Fútbol Club Ezeiza.

El miércoles los equipos de la región volverán a jugar. Everton visitará a Juventud de Bernal, mientras que Estrella recibirá a Defensores de Glew.