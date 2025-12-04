Franco Colapinto cierra la temporada en Abu Dhabi con expectativas renovadas

La expectativa crece en torno a la presentación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Abu Dhabi, donde el piloto argentino de 22 años buscará despedir la temporada de Fórmula 1 con una actuación positiva a bordo del Alpine A525. El monoplaza, que le generó más de un dolor de cabeza a lo largo del año, tendrá su última aparición junto al bonaerense antes de las pruebas de postemporada, tras las cuales se concretará su salida del equipo francés.

El cierre del campeonato lo encuentra preparado para afrontar un desafío que conoce de primera mano. El Circuito de Yas Marina, escenario de la última cita del calendario, es un trazado que Colapinto recorrió repetidas veces tanto en su etapa como piloto junior como en sus experiencias recientes dentro de la F1. Ese conocimiento, aseguró, le permite ilusionarse con un rendimiento sólido para bajar el telón de 2025.

En un video compartido por Alpine, el argentino analizó en detalle las particularidades del circuito mientras giraba en el simulador. Allí explicó que Yas Marina es un trazado técnico y exigente, con zonas rápidas, curvas cerradas y sectores que demandan precisión. Subrayó especialmente la relevancia de la última curva, donde una buena salida es determinante debido a la cercanía de la línea de meta. También remarcó que la vuelta de salida suele ser lenta por la baja temperatura de los neumáticos, un desafío que se combina con el calor característico de Abu Dhabi, propenso a generar sobrecalentamiento en las gomas.

Aun así, Colapinto encontró argumentos para mirar la carrera con optimismo. “El Circuito de Yas Marina es un circuito que he visitado varias veces, tanto en F1 como en mi carrera como piloto junior. Es un buen circuito, con muchos desafíos diferentes y probablemente más posibilidades de adelantamiento”, señaló, confiado en poder aprovechar cada oportunidad.

Franco afrontará así el último capítulo de una temporada compleja, pero con la convicción de cerrar el año con una actuación destacada y capitalizar la experiencia adquirida en uno de los escenarios más emblemáticos de la Fórmula 1.